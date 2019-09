Réduction de la facture téléphonique de l'Etat: Macky sort un décret et des forfaits allant de 300 000 à 25 000 Fcfa par mois

Le président de la République qui trouve excessivement chère la facture de téléphonie de l'Etat du Sénégal (17 milliards par an) a sorti un décret pour rationaliser les dépenses dans ce domaine. Désormais les agents de l'Etat, hormis les personnels du ministère des Forces armées et ceux du ministère de l'Intérieur, vont bénéficier d'une allocation forfaitaire pour charge de téléphonie mobile. Ces allocations varient de 300 000 à 25 mille Fcfa selon que vous soyez ministre d'Etat ou chauffeur.



En effet, les ministres d'Etat, ministres, les membres du Conseil constitutionnel et certains hauts magistrats, comme le premier président de la Cour suprême et le procureur général près de la Cour suprême, auront eux aussi droit à une allocation de 300 000 Fcfa.



Les ministres conseillers, président de la Crei toucheront une allocation de 200 000 Fcfa. Les détails des allocations forfaitaires mensuelles des autres personnalités de l'Etat dans le documents.