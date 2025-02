Réduction du train de vie de l’État : Ousmane Sonko annonce une rationalisation des agences publiques

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, ce vendredi 21 février, une série de mesures visant à rationaliser les agences d’exécution et à réduire le train de vie de l’État. Cette déclaration a été faite lors de la séance de questions d’actualité au gouvernement à l’Assemblée nationale.



Selon lui, plusieurs dysfonctionnements ont été constatés dans la gouvernance économique et sociale de ces entités, notamment une inflation du nombre d’agences. « Ces agences ont été créées principalement pour recaser une clientèle politique. Elles ont accumulé d’importantes dettes et sont devenues des structures sociales servant des intérêts politiques au détriment de l’efficacité », a-t-il affirmé.



Le chef du gouvernement a fixé l’échéance de cette réforme à juin 2025. « Au plus tard en fin juin 2025, les agences d’exécution ou structures administratives similaires ou assimilées dont les missions se chevauchent seront regroupées et d’autres dont les missions peuvent être efficacement prises en charge par des directions centrales ou d’autres administrations non personnalisées de l’Etat seront supprimées », a précisé Ousmane Sonko.



Il a également assuré que des mesures d’accompagnement seront mises en place afin de protéger les travailleurs concernés par cette restructuration.