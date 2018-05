Réélection de Macky Sall en 2019 : Boughazelli vilipende les ministres et DG.

Seydina Fall alias Boughazelli a réussi le pari de la mobilisation, ce jeudi lors d’un méga-meeting qu’il a organisé à l’unité 4 des Parcelles Assainies de Dakar en vue de la réélection du Président Macky Sall en 2019. Une occasion pour le député de s’adresser aux ministres et directeurs généraux (DG) qui, selon lui, ne font aucun effort pour soutenir la politique du Président Macky Sall.



«Parmi les DG et PCA issus de Guédiawaye, il n’y a que Lat Diop qui travaille pour la réélection du président de la République », dit-il. Sans citer de nom, Boughazelli a également dénoncé l’acte posé par un ministre. Il a fait savoir que ce dernier avait promis deux billets de la Mecque à la communauté Diola des Parcelles, mais, finalement, il s’est refusé de le faire, soutenant qu’il n’en a plus les moyens.



Pour ne pas les frustrer, le parlementaire a ainsi décidé de vendre sa voiture pour honorer l’engagement qui a été pris par ce ministre.