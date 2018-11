Réélection de Macky Sall: "le Premier ministre ignore son rôle", dixit Aida Mbodj

"Le Premier ministre ne connait pas son rôle", c'est ce qu'a dit la candidate déclarée Aida Mbodj, après que Mouhamed Boun Abdallah Dionne a soutenu la semaine dernière que le président Macky Sall sera réélu dès le premier tour au soir du scrutin du 24 février 2019."Le Premier ministre vient de faire un aveu de taille. Il s'est substitué à la Direction générale des élections qui es le bras technique du conseil constitutionnel qui soit recevoir le parrainage. Et même le pouvoir judiciaire ne peut pas se prononcer sans avoir enregistré les fiches de parrainage", a dit Aida Mbodj.Et de poursuivre: "Donc quand le Premier ministre ne sait pas qu'il est responsable de l'exécutif et ignore son rôle central, cela veut dire que c'est un aveu de taille. C'est des gens frileux et nous n'avons eu confiance en (eux)".Par ailleurs, Aida Mbodj a appelé les Sénégalais à "préserver" la démocratie et à se battre contre "un régime de dictateur".