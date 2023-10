Réélu président du Casa sports, Seydou Sané vise un milliard de Fcfa de budget à l’horizon 2030

Réélu pour un mandat de 4 ans à la tête du Casa sports, Seydou Sané qui vise un milliard de Fcfa de budget à l’horizon 2030, se fixe comme objectifs majeurs l’optimisation du fonctionnement administratif, des résultats sportifs au niveau continental, de la gestion et de la rentabilité financière mais également de la mobilisation sociale, à travers Allez Casa.

Selon lui, cette élection à l’unanimité est le résultat d’une confiance, mais aussi d’un grand défi à relever pour les quatre années à venir. Pour atteindre ses objectifs, le président réélu compte sur l’apport de tous. Il s’agit de l’optimisation du fonctionnement administratif avec la clé de la finition de la réalisation de la maison du Casa, le renforcement de l’équipe administrative, en nommant un manager général chargé de la gestion du patrimoine et du développement des projets, en plus d’un chargé du partenariat et des relations extérieures.

Sur le plan sportif, le Casa Sports ambitionne "d'optimiser ses résultats" en s'appuyant sur l'élaboration d'une charte du joueur, du dirigeant et des techniciens du club. Il compte aussi, par ailleurs, gagner une Coupe du Sénégal en petite catégorie. Et pour le football féminin, monter sur un podium ou remporter une finale », a-t-il ajouté.

Déclinant toujours ses ambitions, le Casa vise à nouveau la Coupe du Sénégal et/ou le championnat en sénior. Ce qui lui permettra de se qualifier pour les compétitions africaines des clubs et jouer une finale continentale dans les années 2030.

Enfin, l’optimisation de la gestion et de la rentabilité financière à travers le renforcement et la diversification du partenariat, mais également l'élaboration d'un manuel des procédures sur la gestion financière figurent en bonne place dans le "plan d'émergence du Casa Sports" à l'horizon 2030. S'y ajoutent, la multiplication et l'élargissement de la carte des sponsorings et du marketing.

Sur un autre registre, le Casa envisage, sur le plan de la mobilisation les supporters, installer des comité « Allez Casa » dans tous les départements du pays et au niveau de li diaspora.