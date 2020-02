Réexportation fictive d’huiles alimentaires : les sociétés Ndocoumane et Costrans, épinglées

Les sociétés Ndoucoumane et Cosetrans-Transit, appartenant à El Hadji Momar Ndoa plus connu sous le nom de Ass Ndoa, sont au cœur d’une rocambolesque affaire de réexportation fictive d’huiles alimentaires. Elles ont été épinglées par les enquêtes douanières pour un montant de 600 millions FCFA.



Selon Libération, le modus opérandi consistait à importer des huiles alimentaires sous le régime de l’entrepôt de stockage, c’est-à-dire une suspension des droits et taxes. Les deux sociétés en cause prétendaient réexporter la marchandise à destination de pays de la sous-région notamment la Guinée-Bissau ou la Guinée Conakry.



Mais en réalité, les produits ne sortaient jamais du territoire sénégalais, selon les enquêtes douanières. Un délit dénommé dans le jargon douanier une réexportation fictive ou un déversement frauduleux de marchandises sous-douanes.