Référendum constitutionnel au Tchad: l’opposant Succès Masra opte pour «la troisième voie»

Raison officielle invoquée par Succès Masra, le débat entre les pro-État unitaire et pro-État fédéral n’est pas encore tranché au sein de son parti, Les Transformateurs. Quant au projet de constitution dans son ensemble, « il est meilleur que celui adopté en 2020 », pointe Masra, même s’il reconnaît qu’il n’intègre pas ses principales revendications, un ticket présidentiel constitué d’un président et d’un vice-président élus ou encore des gouverneurs de provinces également élus. Mais là aussi, il appelle les Tchadiens à voter en leur âme et conscience.



« Girouette » au lieu de « boussole » Pour un opposant tchadien qui milite contre la tenue de ce référendum, « le non-choix de Succès Masra vient démontrer encore une fois qu’il a les mains liées par l’accord de Kinshasa » signé avec le pouvoir de transition. « Il a choisi d’être une girouette au lieu d’être une boussole qui oriente le choix du peuple tchadien », regrette-t-il.





« Droit dans ses bottes »

Des critiques que le président des Transformateurs balaie d’un revers de main. Succès Masra se dit « droit dans ses bottes », en rappelant qu’il a fait le choix de « la réconciliation dans la justice », avant d’ajouter que, « pour avancer, le président de transition et moi avons dû faire des concessions chacun ». « C’est ça être un homme d’État », martèle-t-il, en assurant qu’il n’y a pas d’« accord secret » entre eux, comme certains le prétendent.