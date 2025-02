Réforme du mouvement navétane : Le président de l'ONCAV au cœur d'une polémique après des violences verbales contre un inspecteur

Le jeudi 20 février 2025, un incident regrettable est survenu lors des travaux thématiques portant sur la réforme du mouvement navétane, un projet initié par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Lors de cette rencontre cruciale, l'Inspecteur Guéladio BA, Chef du Service régional des Sports de Kolda et membre du Comité directeur du Syndicat des Inspecteurs de l'Education Populaire, de la Jeunesse et des Sports (SIEPJS), a été violemment pris à partie par Monsieur Amadou KANE, président de l'Office National de Coordination des Activités de Volontariat (ONCAV).



Selon le communiqué du SIEPJS, Guéladio BA, représentant du syndicat à cette concertation, a été la "cible d'attaques personnelles injustifiées ainsi que d'agressions verbales de la part de Monsieur Amadou KANE, soutenu par certains membres présents de l'ONCAV." Cette altercation a mis en lumière des tensions au sein du cadre censée favoriser un échange constructif sur la réforme du mouvement navétane, un secteur essentiel pour l'animation et la structuration de la jeunesse.



Le SIEPJS, dans son communiqué, a fermement condamné ces agressions verbales. Il a rappelé que son collègue Guéladio BA avait quitté son poste à Kolda, en toute légitimité, pour défendre les positions de la corporation à cet important débat, soulignant ainsi l'engagement du syndicat pour la cause de l'éducation populaire et du développement socio-économique.



L'attitude de Monsieur Amadou KANE a été jugée inacceptable par le SIEPJS, qui dénonce une posture contraire aux valeurs fondamentales de dialogue, de respect mutuel et de sérénité, qui doivent guider les échanges dans des cadres tels que celui de la réforme du mouvement navétane. Le syndicat a également insisté sur le fait que de telles réactions sont indignes d'un président d'une association reconnue.



Le SIEPJS rappelle enfin que son invitation à participer à cette réflexion sur la réforme du mouvement navetane lui a été faite par Madame le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et qu'il reste fidèle à ses engagements. Le syndicat réaffirme ainsi sa volonté de défendre les intérêts de la jeunesse sénégalaise, dans le cadre d'un navétane réformé, stable et porteur de développement.