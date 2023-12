Réfugiés: l'UE s'engage à réinstaller dans ses pays membres près de 61.000 réfugiés au cours des deux prochaines années

C'est une annonce de la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson. «J'ai le plaisir d'annoncer que pour 2024 et 2025, 14 Etats membres se sont engagés à réinstaller et à admettre pour des raisons humanitaires plus de 60.000 personnes, en fait près de 61.000», a-t-elle ajouté, dont 31.000 à travers des programmes de réinstallation du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Elle a indiqué que cela représentait globalement une légère hausse par rapport aux années précédentes. Mais elle n'a pas donné de détails sur les 14 pays. Les programmes de réinstallation du HCR permettent aux réfugiés ayant trouvé refuge dans un premier pays de s'installer dans un autre pays qui a accepté de leur assurer une protection internationale et, à terme, une résidence permanente. Mme Johansson a également indiqué qu'au cours des trois dernières années, les pays membres avaient accordé une protection à environ un million de personnes, ce qui signifie "que l'UE accueille aujourd'hui 20 % des réfugiés dans le monde ».