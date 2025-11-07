Refus de la marche de Niakhtou National : Babacar Ba parle d' une “entrave grave” au droit de manifester

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, a réagi au refus opposé par le préfet de Dakar à la manifestation du mouvement Niakhtou National, initialement prévue au terrain de Sacré-Cœur 3.
“M. le préfet, demander la délocalisation d’une manifestation à moins de 24 heures, est une entrave grave au droit constitutionnel de manifester, voire même une tentative de sabotage administratif”, a déclaré Babacar Ba.
Pour lui, “le droit à la manifestation est un droit consacré par la charte fondamentale du pays”.
Il dénonce ainsi une “atteinte à une liberté publique garantie par la Constitution” et appelle les autorités à “respecter scrupuleusement le cadre légal encadrant les rassemblements pacifiques”.
