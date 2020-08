Refus de paiement d'une dette estimée à 2,6 milliards F Cfa : Akilee bloque les comptes de la Senelec

Les choses se corsent et la relation entre la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) et Akilee, une société de services dans le secteur de l'énergie, filiale de la Senelec, se détériorent davantage. Cette fois-ci, ce n'est pas le célèbre contrat de 187 milliards de F Cfa qui oppose les deux sociétés, mais un refus répété de paiement pour des services et prestations.



Après sept (7) mois d'attente pour rentrer dans leurs fonds, Amadou Ly, Directeur général d’Akilee, a décidé de faire bloquer certains comptes de la société dirigée par Papa Mademba Bitèye.



Selon le document dont pressAfrik détient copie, le préjudice est estimé à 2,6 milliards F Cfa. Une source révèle au journal que malgré plusieurs relances à l’amiable et des échéances dépassées depuis 7 mois, la Senelec n’a pas voulu honorer ces engagements. Pourtant, ajoute la même source : « Akilee avait la possibilité de demander la saisie des comptes de Senelec ».