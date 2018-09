Règlement des conflits entre la mairie de Dakar et l'Etat Central : Aliou Sow propose…

Pour éviter que des problèmes ne surgissent à l’avenir entre la mairie de Dakar et l’Etat central, Aliou Sow propose la redéfinition du statut de la capitale sénégalaise et de son maire. Ce dernier ne sera plus élu mais nommé par décret présidentiel.