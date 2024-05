Regroupement des « Lions » : Sadio et Koulibaly attendus le 2, Lamine Camara le 3 juin

L’équipe du Sénégal a effectué mardi son deuxième galop d’entraînement pour les deux prochains matchs contre la RD Congo, le 6 juin, et la Mauritanie, le 9 juin, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026.



Selon « Stades », 20 joueurs sont présents dans la Tanière. Il ne reste que 6 joueurs. Il s’agit d’Edouard Mendy, Habib Diallo, Mikayil Ngor Faye, Sadio Mané, Lamine Camara et Kalidou Koulibaly.



Le groupe d’Aliou Cissé ne sera pas au complet lors de ces premiers jours de la préparation. D’après le quotidien sportif, Sadio Mané et Koulibaly sont attendus en regroupement le dimanche 2 juin. Les deux cadres de l’équipe nationale vont disputer avec leurs clubs la finale de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite, le vendredi 31 mai (18h00 GMT).



De son côté, Lamine Camara, qui doit jouer les barrages de la Ligue 1 avec Metz contre Saint-Etienne, les vendredi 30 mai et dimanche 2 juin, est attendu en regroupement le lundi 3 juin, à trois jours du premier match contre la RDC.







Planning des « Lions »





Mercredi 29 mai 2024



Annexe terrain Abdoulaye Wade



17h30 Séance d'entraînement (huis-clos)



Jeudi 30 mai 2024



17h30 Séance d'entraînement (huis-clos)



Vendredi 31 mai 2024



17h30 Séance d'entraînement (15 premières minutes ouvertes à la presse)



Samedi 1er juin 2024



17h30 Séance d'entraînement (huis-clos)



Dimanche 2 juin 2024



17h30 Séance d'entraînement (ouverte à la presse + Interviews)



Lundi 3 juin 2024



19h00 Séance d'entraînement (huis-clos)



Mardi 4 juin 2024



18h30 Séance d'entraînement (huis-clos)



Mercredi 5 juin 2024



Salle de conférence stade Abdoulaye Wade



17h00 Conférence de presse d'avant-match



Stade Abdoulaye Wade



17h30 Séance d'entraînement (15 premières minutes ouvertes à la presse)



Jeudi 6 juin 2024



Stade Abdoulaye Wade



19h00 Sénégal/RD Congo



Vendredi 7 juin 2024



Annexe terrain Abdoulaye Wade



10h00 Séance d'entraînement



Samedi 8 juin 2024 17h30



Stade Cheikhna Ould Boidiya



Séance d'entraînement (15 premières minutes ouvertes à la presse)



Dimanche 9 juin 2024



Stade Cheikhna Ould Boidiya



16h00 Mauritanie / Sénégal