Rejet de l’inscription de Karim : le Pds dément la DGE et annonce un recours à la cour d'Appel

Le Pds n'a pas mis du temps à riposter suite à l'annonce du rejet de Karim Wade sur les listes électorale. Son chargé des élections, Cheikh Dieng informe que le Pds répondra sur le plan juridique à travers la saisine de la Cour d’Appel dans les jours à venir et il répondra surtout politiquement sur le terrain.



«L’article L31 qui a été évoqué dans ce cas, énumère de manières exhaustive et limitative les délits pour lesquels une inscription sur les listes électorales pourrait être invalidée et le motif de notre candidat Karim Wade pour détournement de deniers publics n’y figure nullement », déclare le chargé des élections du Pds.



«C’est donc, ajouté Cheikh Dieng, pour dire que le Pds rejette catégoriquement cette annulation de l’inscription de notre candidat Karim Wade sur les listes électorales. Parce que Karim a bien été inscrit sur les listes électorales et le président de la commission d’inscription a bel et bien accepté son inscription en lui délivrant un récépissé ».



Selon lui, cette sortie de la Direction générale des élections confirme le dernier communiqué du Parti démocratique sénégalais (PDS) «selon lequel le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et Macky Sall sont dans une logique de confiscation des prochaines élections présidentielles de 2019. Entre autres, liste-t-il, par le moyen des sélections des candidats qui devront les affronter».



A noter que le président du pôle Formation direction des élections, Bernard Casimir Cissé, qui a fait face à la presse, a informé que Karim Wade «a introduit une demande d’inscription sur les listes électorales, sa demande a été rejetée pour l’un des motifs cités à l’article L31 du code électoral : ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales: les individus condamnés de crime, ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis, ou une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à 1 mois assorti d’une amende pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement ;...»