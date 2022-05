Rejet de la liste de Yaw à Dakar: Saliou Sarr contre-attaque et accuse Déthié Fall

Accusations contre accusations dans les rangs de Yewwi Askan Wi (Yaw) après le rejet de leur liste de parrainages pour les législatives du 31 juillet 2022 à Dakar. L e coordonnateur et bras droit du leader de Taxawu Sénégal, Saliou Sarr, accusé par Déthié Fall, mandataire de Yaw, d'avoir "trafiqué et déposé la liste de Dakar non-paritaire" , se dédouane. C'est Faux ! rétorque M. Sarr. Qui déclare : "Il y avait des témoins, c'est lui-même qui a déposé et cacheté"."Les gens avaient proposé une dame de Pastef, il a refusé. Il disait qu'il attendait, il a attendu, attendu jusqu'à 23heures 50 minutes. Dans la précipitation, on disait qu'une autorité était en train de venir pour arrêter la Commission parce qu'on a trop duré et c'est en ce moment là qu'il y a eu l'erreur humaine", a déclaré Saliou Sarr.Qui persiste et signe : "C'est lui Déthié Fall qui a déposé et cacheté tous les 34 dossiers de Yewwi Askan Wi qu'il a lui même préparé, il n'y a pas une autre personne. S'il m'avait remis le cachet, les autres auraient refusé parce qu'il a tenté de demander à la Commission de cacheter à sa place, mais la Commission a refusé en lui signifiant que c'est lui seul qui peut cacheter".Pour apporter des preuves à ses allégations, M. Sarr dit avoir des témoins. "Le dernier dossier de Dakar, c'est le jeune frère de Habib Sy, qui s'appelle Oumar Sy qui est allé tirer la fiche de dépôt de Déthié Fall. Il l'a amené, il a mis son cachet. on était là présents".Saliou Sarr qui était l'invité de Rfm soir a fait savoir à qui veut l'entendre que : "si je l'avais fait, j'aurais pris mes responsabilités historiques et devant le peuple sénégalais, devant toute l'opinion publique nationale et internationale pour dire que c'est exact, j'ai fait une erreur et voilà la réalité. Mais ce n'est pas la vérité",