Rejet de la loi interprétative d’amnistie : Alioune Tine salue une "bonne décision" du Conseil constitutionnel

Lors de sa séance du 23 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé la loi n° 08/2025, portant interprétation de la loi d’amnistie adoptée par l’Assemblée nationale le 2 avril 2025, comme étant « contraire à la Constitution ».

Réagissant à cette décision sur son compte X (anciennement Twitter), Alioune Tine, fondateur d’AfricaJom Center, a salué ce qu’il qualifie de « bonne décision » de la haute juridiction concernant la loi interprétative.



Voici l’intégralité de son message.





Le Conseil Constitutionnel a pris une bonne décision par rapport à la loi interprétative qu'il vient de rejeter après saisine de l'opposition parlementaire. Une bonne décision qui confirme la marche du Sénégal vers la consolidation de l'état de droit et ce qu'on appelle l'exception démocratique sénégalaise. Le Conseil Constitutionnel confirme ce que le laboratoire de l'état de droit de l'université de Stanford et Afrikajom Center ont écrit dans leur rapport sur la loi d'amnistie du Sénégal. La loi d'amnistie n'empêche pas de poursuivre les exécutions extra-judiciaires, la torture, les crimes internationaux et les graves violations des droits humains. Mais également le droit de chaque citoyen de saisir la justice pour faire entendre sa cause. Le problème que nous avons c'est l'excessive politisation des événements de 2021-2024, par les partis politiques.



Nous ne guérirons pas facilement si nous sommes toujours dans le déni et le refoulement, en sautant des phases importantes du processus de manifestation de la vérité par une enquête sérieuse et impartiale pour identifier qui a fait quoi, qui sont les responsables, les situer, faire des recommandations. Après la justice pourrait faire son travail. Ensuite, il nous faut aussi le Pardon et la Réconciliation. Sinon, nous allons nous enliser des cycles de violences de vengeance et de haine. Saluer les choses qui bougent réellement dans ce pays grâce à une justice indépendante, des magistrats compétents, courageux qui s'émancipent chaque jour que Dieu fait des fourches caudines de l'exécutif.