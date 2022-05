Rejet de liste pour les législatives : les membres de ‘’And Sokali Napgui’’ déposent un recours

À Rufisque, les membres de ‘’And Sokali Napgui’’ en colère. Leur liste pour les législatives a été rejetée à cause d’un chèque non certifié. Ces pêcheurs, qui évoquent une tentative de musellement, promettent de se battre. Ainsi, ils ont déposé un recours.



« Actuellement, nous avons eu de sérieux problèmes avec les navires étrangers qui sont en train de piller nos ressources. Et nous qui sommes du secteur de la pêche nous faisons plus de 2 millions de personnes à vivre de cette activité. Et sur la devise en francs, nous investissons à plus de 50 milliards par année. Donc cet Etat doit nous écouter. Il nous a poussés à former des politiciens indépendantistes », a indiqué Amadou Faye leur porte-parole.



Poursuivant ses propos, M. Faye au micro de Walf radio ajoute : « Notre responsable mandataire de cette structure a été à l’origine au niveau de la direction des élections en déposant ce chèque de 15 millions qui n’était pas certifié. Un chèque certifié ne peut pas avoir lieu le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche. Et nous attendons au tournoi. Nous avons déposé des recours pour savoir demain ce que nous aurons ».