Relance des Chemins de fer: un grand projet en études de faisabilité

Le DG de la Société des Trains du Sénégal a annoncé à Louga le projet de relance des Chemins de fer au Sénégal initié par le Président Macky Sall et dont les tenants et aboutissants sont en train d’être examinés pour la mise en oeuvre prochaine de sa réalisation. Dans la première phase de réalisation du projet, sept régions du Sénégal seront concernées puis suivront les sept autres régions dans la deuxième phase a tenu à préciser Mr Sylla. Il a rappelé toute la détermination du cgef de l'Etat à relancer les anciennes voies ferroviaires et à en créer de nouvelles partout au Sénégal où le besoin se fera sentir et où les possibilités de faisabilité seront offertes et ouvertes.



Le DG de la STS s’est longuement épanché sur la nouvelle politique des Chemins de fer que le président Macky Sall veut instaurer au Sénégal pour répondre aux aspirations profondes des sénégalais dans ce sens. Il a ensuite abordé le volet de la crise du coronavirus qui a-t-il rappelé est en train de faire des ravages partout au monde entier en général. C'est pourquoi il a exhorté les Lougatois à respecter les recommandations des autorités sanitaires et administratives. le président du Mouvement valeurs a conclu sa déclaration par réitérer son engagement sans faille à tout faire pour oeuvrer pour le développement socio-économique de louga sa ville natale.