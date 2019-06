Relance du train Dakar Bamako ferroviaire : le Sénégal et le Mali annoncent une enveloppe de 20 milliards

Le ministre des Transports du Sénégal, Oumar Youm et son homologue malien s’engagent pour la relance et la réhabilitation du train Dakar Bamako Ferroviaire (DBF). Pour ce faire, ils annoncent une enveloppe de 20 milliards de F Cfa pour la création d’une société chargée de l’exploitation.



« Nous sommes engagés à accompagner cette société pour mettre les fonds nécessaires pour la relance bien attendue, en attendant le financement qui est en cours de discussion et de négociation avec la Banque mondiale », déclare le ministre Oumar Youm qui faisait face à la presse avec son homologue malien.



« Pour ce qui nous concerne », explique-t-il, « y a deux (2) étapes. D’abord, l’étape de sauvegarde d’urgence qui doit reposer sur un plan de sauvegarde d’urgence qui est estimé à environ 20 milliards de F Cfa que les deux (2) Etats s’engagent à apporter pour que de DBF puisse redémarrer ses opérations ».



A en croire le ministre sénégalais d’ici la fin de l’année 2019 début 2020, les activités de DBf seront lancées. Toutefois, il précise que la réhabilitation intégrale de la société n’est pas de sitôt.



«Le processus, c’est l’étape la plus longue. Cela va nécessiter d’abord des études qui seront engagées au moment opportun, la mise en place d’un prêt qui nécessitera des échanges et des discussions mais aussi l’identification du concessionnaire qui va également nécessiter des observations des deux pays ».



Les deux Etats promettent de payer les salaires des travailleurs en dépit de l’arrêt du train. Ces derniers se sont offusqués, mercredi dernier à Thiès, de deux (2) mois sans salaires ainsi que d’un « manque criard d’information » concernant la gestion de la crise que traverse leur société.