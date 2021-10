Relevé de ses fonctions de coordonnateur du réseau des enseignants de l’APR, Youssou Touré minimise

Le patron de l’Alliance pour la République (APR, parti au pouvoir) Macky Sall, a nommé Maïmouna Cissokho, Coordonnatrice du mouvement national des enseignants républicains qui est par ailleurs, l’actuelle directrice de l’Agence nationale de la case des tout-petits, en remplacement de Youssou Touré.



Le désormais ex-coordonnateur, en brouille avec son patron, a minimisé cette décision de Macky Sall. « Le président ne m’a jamais renvoyé. On n’a aucun point de vue par rapport à cela. Je n’ai aucune réflexion sur ça », a-t-il réagi dans L’AS.



Youssou Touré n’a pas manqué de révéler quelques difficultés internes au sein du mouvement national des enseignants républicains. «Il y a des difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés », a-t-il souligné, soutenant que son éviction n’est pas due à son différend avec Ahmeth Suzanne Camara.



En effet, Maïmouna Cissoko était la présidente du réseau national des femmes enseignantes. Une structure dans laquelle elle consacre une grande partie de son énergie et de ses compétences à sensibiliser et à accompagner les jeunes et les femmes dans leur promotion.



Pour rappel, le Réseau des enseignants de l'Apr a été créé en 2009 par le président Macky Sall qui avait nommé Youssou Touré comme Coordonnateur National.