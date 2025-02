Rencontre Gouvernement - SAES : le syndicat prêt à négocier, sauf sur le décret « perdu »

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) maintient son mot d’ordre de grève de 72 heures. Une deuxième rencontre avec la tutelle est prévue ce mardi 25 février. Toutefois, le syndicat reste inflexible sur la réintroduction du décret perdu dans le circuit d’adoption des textes administratifs.« Il y a une rencontre qui est prévue. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que je peux vous dire, c’est que la grève va continuer au moins jusqu’à demain (mercredi). Si la rencontre donne quelque chose, les militants apprécieront et le bureau national, également, appréciera », a déclaré Yankhoba Seydi sur la RFM.Le SAES se dit ouvert aux négociations, mais exclut tout compromis sur la question du décret.« Tout est négociable dans les différentes revendications sauf un point et ce n’est pas négociable. C’était dit par le secrétaire national du SAES et les membres du bureau national : la question sur le décret relatif à la réversion des pensions, ce n’est pas négociable », a laissé entendre M. Seydi.De son côté, le Haut conseil du dialogue social appelle au calme et fonde de grands espoirs sur cette rencontre.