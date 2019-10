Rencontre Macky Wade : Le Professeur Khouma parle de dessous politique et appelle Idrissa Seck à rompre son silence

Le Professeur Ousmane Khouma a souligné que Macky Sall qui reçoit Abdoulaye Wade au palais présidentiel, c’est un geste courtois élégant, mais avec des dessous politiques. L’enseignant de Droit public à l’UCAD, estime qu’avec ces retrouvailles, c’est le dossier Karim Wade qui est en jeu.



« Maintenant, ils vont discuter. Ils vont entamer des négociations, la réconciliation comment, et pourquoi faire ? On sait quelle est l’obsession de Abdoulaye Wade, c’est sont fils Karim. Le PDS en a fait les frais, en a payé le prix. L’obstination de le maintenir comme candidat à l’élection présidentielle, alors même qu’on savait que du fait de sa condamnation, il ne pouvait pas être éligible, l’a confirmée », dit-il.



Le Pr Ousmane Khouma est aussi revenu sur le silence d’Idrissa Seck et du statut du chef de l’opposition. Pour lui, Idrissa Seck doit impérativement sortir de son silence : « Parce qu’il est quand même arrivé deuxième à l’élection présidentielle. Il ne peut pas se murer dans le silence trop longtemps, s’il veut continuer à exister politiquement ».



Poursuivant ses propos, il ajoute que malgré « les fissures qu’il y a ces derniers temps au cœur même du PDS, Abdoulaye Wade continuera ce combat-là jusqu’au bout ».