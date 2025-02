Rencontre Ousmane Sonko-Babacar Ngom : Seydi Gassama soutient toujours Ndingler

La photo du Premier ministre Ousmane Sonko aux côtés de l’homme d’affaires Babacar Ngom a suscité une réaction de Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal. Sur X, il a réaffirmé son engagement aux côtés des habitants de Ndingler.



« Les soutiens de Babacar Ngom se réjouissent pour une photo avec Ousmane Sonko. Tant que Ndingler luttera, Amnesty International Sénégal restera à leurs côtés », a-t-il déclaré.



Seydi Gassama a également averti que « toute solution qui ne tiendra pas compte de leur revendications légitimes fera l'objet de recours devant les juridictions régionales et l’ONU ».



Pour rappel, Babacar Ngom, homme d’affaires, par ailleurs fondateur et président de Sedima Group est accusé depuis 2021 d’avoir exproprié 75 hectares de terres appartenant aux villages de Ndingler et Djilakh, situés dans le département de Mbour.



Ce litige foncier avait provoqué des tensions entre populations locales et travailleurs de la Sedima affectés sur les terres objet du différend.