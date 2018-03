Rencontre Premier ministre - intersyndical du G6 : toujours pas d'accord

C'est le statut quo. La rencontre entre le chef du gouvernement et les syndicats d'enseignants n'a toujours pas débouché sur un accord concret à même de mettre fin à la grève qui paralyse le système éducatif sénégalais.

Après des heures de négociations, les enseignants sont sortis sans s'adresser à la presse qui attendait devant la salle de conférence de la Primature. C'est le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye qui s'est chargé de faire un compte rendu de la rencontre, en prenant bien soin d'indiquer, de manière tacite, que l'objectif de la réunion n'était pas de vider la question des indemnités de logement



En effet, lors de leur dernière rencontre, le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne avait pris la décision de mettre en place un dispositif de monitoring stratégique pour la période du 16 mars au 15 avril. Selon le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye ce point d'accord se traduit en avancé pour les syndicats. Ainsi il souligne que l'objectif de la réunion est de trouver un accord pour vider les instances à travers un suivi rapproché des décisions assortis d’un échéancier. « Une première décision a été prise concernant les lourdeurs administratives dans la délivrance des actes avec un point d’accord précis de la simplification des procédures qui se déclinent de la façon suivante. Par la mise en place d’une task-force pilotée par le ministère de la Fonction publique. Un autre point d’accord pour tout ce qui concerne les questions de validation », a déclaré Seydou Gueye.



M. Gueye d’ajouter : « nous maintenons le système de la voix hiérarchique pour tous les autres actes d’intervention à travers un guichet unique, et la possibilité pour les syndicats de déposer les actes a été consignée comme étant une décision issue de la réunion ».



Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs relevé qu’il a été demandé au ministère de la Fonction publique, dans le cadre de l’efficacité de ces dispositions à faire pour vendredi une expression des besoins en termes de support et de logistique pour pouvoir vider tous les dossiers en instance.



« Nous avons aussi retenu la programmation des mis en solde pour que tout ce qui est dans le pay-plan soit vidé », a-t-il fait savoir.



A l’en croire, une décision a été arrêtée relative à la présentation demain (mercredi 28 mars) en Conseil des ministres du projet de décret portant création du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de Sport et d’éducation physique d’enseignement moyen.



« Il est relatif à la formation diplômante des instituteurs adjoints. Depuis la signature des accords 14 000 mille (instituteurs) étaient dans le processus de la formation. Et il reste 7000. Pour le tiers restant, la décision a été prise de faire l’extinction du corps à travers deux cohortes de formation. Il a été retenu d’organiser au courant de mois d’avril un séminaire d’évaluation de cette formation », a-t-il souligné.