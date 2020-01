Rencontre ministre de la Fonction publique et le G7: les syndicalistes déçus

Les négociations entre le ministre de la Fonction publique, Mariama Sarr et le G7, regroupant les syndicats les plus représentatifs de l’Éducation nationale n’ont pas eu jeudi une issue heureuse. À la sortie de cette rencontre, le Saems n’a pas caché sa déception. Il réclame l’accélération du processus de dématérialisation des procédures administratives.



Saourou Sène , Secrétaire général (Sg) du Saems d’expliquer : « C’est elle (Mariama Sarr) qui avait senti le besoin populaire de nous rencontrer et aussi au regard du prochain plan d’actions que le G7 a annoncé. Parce que le G7 a fait une réunion, elle a fait l’évaluation du niveau d’exécution des accords. On s’est rendu compte que c’est un niveau faible. Et à partir de ce moment nous avons annoncé un plan d’actions à partir du 22 janvier ».



« Et, poursuit-il, c’est peut-être à l’issue de cela que madame le ministre de la Fonction publique a jugé nécessaire de nous appeler et de nous dire qu’est-ce qu’elle est en train de faire dans son département ».



« De toute façon, reconnaît-il, les chiffres qui sont publiés en termes de publication d’actes montrent quand même que sur le plan des actes, il y a quand même un effort que le gouvernement a fait ».



Mais, selon lui, ces chiffres ne sont pas importants, car il n’est pas fort en chiffres. Pour lui, le plus important, « ce sont les actions sur le terrain ». Car souligne-t-il, « Mon baromètre, c’est pas des chiffres que je reçois du ministère de la Fonction publique, mais la réaction de mes camardes qui attendent l’intégration, un avancement et d’autres attendent des actes de validation ».