Rencontre tripartite : Mballo Dia Thiam salue le discours du PM et appelle à la consolidation des acquis

Mballo Dia Thiam, président de l'Alliance And Geusseum, a salué le discours du Premier ministre Ousmane Sonko lors de la grande rencontre tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat, tenue, hier, jeudi au Grand Théâtre. Selon lui, cet exercice de vérité constitue une base solide pour établir un pacte durable. Il a souligné qu’il ne s’agit pas de nouvelles revendications, mais de la restitution d’acquis. Le syndicaliste attend désormais des actions concrètes du gouvernement en matière de prise en charge des revendications.



« Le Premier ministre nous a servi un discours de vérité. Il a pris des engagements de faire respecter un pacte qui tiendra en compte les forces et faiblesses du gouvernement. Ce qui est important, c’est que ce n’est qu’un début et les rencontres sectorielles vont se poursuivre. Ce qui est possible dans le court terme se fera et ce qui ne sera pas possible, on va le dire dans l’esprit du dialogue social », a déclaré Mballo Dia Thiam.



Concernant le secteur de la santé, il souligne qu’il ne s’agit pas de nouvelles revendications, mais de la consolidation des acquis. « Nous attendons le gouvernement sur ce point, car l’État est une continuité. Il hérite à la fois de l’actif et du passif », a-t-il précisé.



S’agissant de la demande du Premier ministre de suspendre les mouvements de grève, And Geusseum ne se sent pas concerné pour le moment. « Nous avions déjà observé une grève depuis le 7 mars 2023, à la demande de l’ancien Premier ministre Amadou Ba. Par la suite, nous avons levé le mot d’ordre et n’avons pas déposé de nouveau préavis », a rappelé Mballo Dia Thiam.



Pour lui, une trêve ne se décrète pas. « Elle se construit en appliquant les accords conclus ou en menant des évaluations avec un langage de vérité », a-t-il conclu.