Rencontre tripartite : le ministre du Travail appelle à un pacte de stabilité sociale

Présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko, cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de discussions visant à résoudre les enjeux sociaux du pays. Lors de son intervention, Abass Fall a déclaré : "Nous sommes là pour discuter de ce qu’il faudra faire pour aboutir à un dialogue constructif et permanent, pour aller vers un pacte de stabilité sociale." Il a insisté sur le fait que ce dialogue devrait être basé sur "la vérité", soulignant que ce type d’échange est essentiel pour une collaboration durable et fructueuse.



Le ministre a également précisé que cette rencontre marquait "le point de départ d’un dialogue constructif" et a souligné que son objectif est de contribuer à la mise en œuvre de l’agenda Sénégal 2050. Selon Abass Fall, il est impossible de parler de développement sans stabilité sociale. "Sans stabilité sociale, il ne peut pas y avoir de production. Et sans cela, il ne pourra pas y avoir de développement", a-t-il affirmé.



Pour Abass Fall, la révision du pacte de stabilité sociale signé en 2014 s'avère nécessaire. Car l’environnement socio-économique a considérablement évolué depuis cette date. Cette révision viserait à adapter le pacte aux réalités actuelles afin de créer un cadre propice à une meilleure concertation entre les acteurs sociaux et le gouvernement, et ainsi favoriser un climat de travail harmonieux et productif.



Pour l'heure, la rencontre se poursuit avec l’espoir que les discussions débouchent sur des solutions concrètes et une vision partagée.