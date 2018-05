Renégociation du contrat de l'autoroute à péage : Doudou Wade ne croit pas en la parole de Macky

L’éventuelle publication des tarifs et des contrats de concession de l’autoroute à péage ne laisse pas indifférent les responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds). Selon Doudou Wade, Macky Sall ne fait que dans la diversion en parlant de la publication desdits documents.



Monsieur Doudou Wade a également souligné que le Président Sall ne montre pas du sérieux dans tout ce qu’il fait et dans tout ce qu’il entreprend. «Il profite d’une occasion pour faire parler de la reconsidération des contrats de société. Nous avons un Président qui n’a pas de parole. Sa voix ne porte plus. Et je n’atteste à rien de ce qu’il dit. Il a assez de chose à faire», a-t-il déclaré.