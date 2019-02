Rennes : Sarr insulté par Lopez ?

"Il a été insulté sur le terrain, ce ne sont pas des belles paroles. Il m'a semblé plus judicieux de le sortir pour le protéger. Il accepte les coups. En revanche, la violence verbale, ça peut être beaucoup plus dur à accepter pour certaines personnes. Et là, en l'occurrence, cela a été le cas. Et il prend en plus un carton jaune. Il y a eu des mots qui l'ont touché", a raconté Stéphan en conférence de presse.

La commission de discipline de la LFP risque d'enquêter sur cet incident