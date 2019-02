Rennes : Stephan s'inquiète pour Sarr

Blessé au pied droit contre le Betis Séville (3-3) jeudi en Europa League, Ismaïla Sarr (20 ans, 24 matchs et 5 buts en L1 cette saison) n’a pas pu jouer face à Reims (2-0) dimanche en championnat. L’ailier du Stade Rennais a dû déclarer forfait après l’échauffement. Reste à savoir si l’ancien Messin sera disponible pour le 16e retour en Espagne jeudi (21h).





"On verra dans les deux, trois prochains jours s'il peut se réentraîner et refaire les efforts", a répondu l’entraîneur Julien Stéphan, conscient que l’absence du Sénégalais diminuerait les chances de qualification.