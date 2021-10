Rennes inflige au PSG sa première défaite de la saison

Lele Paris Saint-Germain n'est désormais plus invaincu en Ligue 1. Ce dimanche, lors de la 9e journée, les Parisiens se sont inclinés au Roazhon Park face au Stade Rennais (2-0). Malmenés en début de rencontre, les hommes de Mauricio Pochettino avaient pourtant repris l'ascendant au fil du match, mais se sont fait punir en toute fin de première période sur un but de Gaëtan Laborde (45e).



Bis repetita dès le retour des vestiaires, cette fois c'est Flavien Tait qui venait crucifier Gianluigi Donnarumma (46e). Kylian Mbappé pensait réduire l'écart (68e) mais son but a logiquement été annulé pour hors-jeu. Les coéquipiers de Neymar n'ont pas réussi à revenir dans le match, concédant ainsi leur première défaite de la saison. Paris reste tout de même en tête du championnat devant le RC Lens, Rennes fait un bond au classement et grimpe à la 7e place.