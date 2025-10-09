Réseau social
Rentée des classes à Matam : Les sinistrés déplacés vers des sites de recasement pour libérer les écoles



Lors de la traditionnelle tournée de rentrée des classes, l’adjoint au Gouverneur de Matam en charge du développement, Tafsir Baba Anne, a annoncé, hier, mercredi, que les familles sinistrées actuellement installées dans les écoles de la région seront relogées sur des sites de recasement. Cette mesure vise à libérer les établissements afin de permettre aux élèves de reprendre les cours.

« Le Comité régional de gestion des inondations a pris les devants pour déplacer ces familles vers des sites adaptés. Nous avons dans la région des écoles inondées et d’autres occupées par des familles sinistrées… », a précisé Tafsir Baba Anne. Selon "L’Observateur", le comité travaille également à l’organisation de la distribution de tentes pour répondre aux besoins des sinistrés.

Fatime Gueye (Stagiaire)

Jeudi 9 Octobre 2025 - 14:35


