Rentrée des classes à Kolda : 110 enfants vulnérables reçoivent des kits scolaires d’une valeur de plus de 2 millions de FCFA

Cent dix (110) enfants vulnérables ont bénéficié ce jeudi d’un important don de fournitures scolaires d’une valeur estimée à plus de 2 millions de francs CFA. Cette initiative est portée par l’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) de Kolda, dans le but de soutenir des enfants en conflit avec la loi, placés sous ordonnance de garde provisoire (OGP) ou suivis dans le cadre d’une assistance éducative.



Lors de la cérémonie de remise symbolique, le chef du service régional de l’AEMO, Me Ansou Boroco Mané, a lancé un appel pressant aux familles. « Il est urgent de redoubler de vigilance pour freiner les mariages forcés, les grossesses précoces, mais aussi les violences qui prennent de l’ampleur à Kolda », a-t-il déclaré, évoquant les récents cas de meurtres impliquant des mineurs dans la région.



Une alerte que partage Madame Patricia Nzalle, parente d’un enfant bénéficiaire. Selon elle, la situation des enfants à Kolda demeure préoccupante. « Les enfants koldois sont très exposés. La démission de certains parents est la principale cause des maux dont souffre cette frange de la population », a-t-elle dénoncé.



Mme Nzalle a par ailleurs salué « le geste louable de l’AEMO et l’accompagnement constant offert à ces enfants vulnérables », tout en exhortant l’ensemble des acteurs — parents, école et services sociaux — à « renforcer la vigilance à tous les niveaux pour mieux protéger les mineurs ».



Ce geste de l’AEMO de Kolda s’inscrit dans une politique nationale de protection et de réinsertion des enfants en situation difficile, en leur offrant les moyens de poursuivre leur scolarité dans la dignité et l’espoir.