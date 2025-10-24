Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Rentrée scolaire à Kolda : 620 élèves vulnérables appuyés en fournitures scolaires



Rentrée scolaire à Kolda : 620 élèves vulnérables appuyés en fournitures scolaires


La rentrée scolaire s’ouvre sous le signe de la solidarité à Kolda. Au total 620 élèves en situation de vulnérabilité, dont 400 filles, ont bénéficié d’un appui en fournitures scolaires offert par l’association Guné.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Garantir le droit à une éducation de qualité aux jeunes et adolescents de Kolda », a précisé Bouly Boiro, chargé du projet, lors de la cérémonie de remise symbolique des kits organisée ce jeudi 23 octobre au collège Doumassou Plateau.

Cet appui vise à lutter contre les abandons scolaires et à favoriser le maintien des enfants vulnérables, surtout des filles, à l’école , a-t-il expliqué. Les bénéficiaires sont répartis entre neuf établissements dont deux collèges, pour une valeur totale estimée à 2 220 000 F CFA.

Présent à la cérémonie, Ibrahima Sonko, président de l’Association des parents d’élèves, a salué ce geste qu’il qualifie de « noble et salutaire ». Il a invité les élèves à « faire bon usage des fournitures reçues » et exhorté l’association Guné « à pérenniser ce type d’initiatives au bénéfice des enfants défavorisés ».

Même satisfaction du côté du corps enseignant. Le principal du CEM Doumassou Plateau, Ousmane Coly, a exprimé sa gratitude envers le partenaire : « Nous sommes très heureux de ce geste qui contribuera sans nul doute à l’amélioration des performances de nos apprenants », a-t-il déclaré.

Par cette action, l’association Guné réaffirme son engagement en faveur de l’éducation inclusive et de la réduction des inégalités scolaires dans la région de Kolda.
Autres articles

Ismaila Mansaly (Correspondant)

Vendredi 24 Octobre 2025 - 00:59


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter