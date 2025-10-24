Rentrée scolaire à Kolda : 620 élèves vulnérables appuyés en fournitures scolaires





La rentrée scolaire s’ouvre sous le signe de la solidarité à Kolda. Au total 620 élèves en situation de vulnérabilité, dont 400 filles, ont bénéficié d’un appui en fournitures scolaires offert par l’association Guné.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Garantir le droit à une éducation de qualité aux jeunes et adolescents de Kolda », a précisé Bouly Boiro, chargé du projet, lors de la cérémonie de remise symbolique des kits organisée ce jeudi 23 octobre au collège Doumassou Plateau.



Cet appui vise à lutter contre les abandons scolaires et à favoriser le maintien des enfants vulnérables, surtout des filles, à l’école , a-t-il expliqué. Les bénéficiaires sont répartis entre neuf établissements dont deux collèges, pour une valeur totale estimée à 2 220 000 F CFA.



Présent à la cérémonie, Ibrahima Sonko, président de l’Association des parents d’élèves, a salué ce geste qu’il qualifie de « noble et salutaire ». Il a invité les élèves à « faire bon usage des fournitures reçues » et exhorté l’association Guné « à pérenniser ce type d’initiatives au bénéfice des enfants défavorisés ».



Même satisfaction du côté du corps enseignant. Le principal du CEM Doumassou Plateau, Ousmane Coly, a exprimé sa gratitude envers le partenaire : « Nous sommes très heureux de ce geste qui contribuera sans nul doute à l’amélioration des performances de nos apprenants », a-t-il déclaré.



Par cette action, l’association Guné réaffirme son engagement en faveur de l’éducation inclusive et de la réduction des inégalités scolaires dans la région de Kolda.