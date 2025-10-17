Rentrée scolaire dans les LYNAQE de Kaffrine et Sédhiou : les dates du démarrage des cours fixées

La rentrée scolaire des Lycées Nation Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) de Kaffrine et de Sédhiou se profile à l’horizon. Selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, les cours démarreront le lundi 27 octobre 2025, à 8 heures, pour les anciens pensionnaires, et le jeudi 30 octobre 2025, à 8 heures, pour les nouveaux.



Le ministère précise que des dispositions particulières ont été prises pour un meilleur accueil des élèves.



Il invite les parents d'élèves à veiller à la présence effective de leurs enfants, le 25 octobre 2025, pour les anciens élèves et le 27 octobre 2025, pour les nouveaux pensionnaires.



Enfin, le ministère de l’Éducation nationale appelle les autorités administratives et les partenaires de l'école à accompagner ces LYNAQE dans cette phase de démarrage, afin d'assurer une rentrée scolaire paisible et réussie.

