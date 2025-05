Rentrée solennelle du PS : Alioune Ndoye critique le populisme et appelle à un renouveau du socialisme

« Alternative démocratique fondée sur la confrontation des projets et le débat d’idée »

Le Parti socialiste (PS) a effectué sa rentrée solennelle ce samedi à Dakar, sous le thème : « Une nouvelle gauche pour le Sénégal : La part de l’éducation et de la formation pour le renouveau socialiste ». À cette occasion, Alioune Ndoye, directeur de l’École du Parti et maire de Dakar-Plateau, a appelé à une profonde réinvention du PS pour faire face aux défis actuels.« Nous restons plus que jamais attaché au socialisme et à ces valeurs. Cet ancrage idéologique constitue la boussole absolue de notre engagement politique. Mais devons-nous figer le socialisme malgré les nouveaux défis qui se dressent devant nous ? Au contraire, devons-nous prendre nos responsabilités et entreprendre les innovations qui exigent les mutations de notre époque ? », s'est interrogé Alioune Ndoye.Selon lui, le Parti socialiste n’a d’autre choix que de se renouveler pour exister. « L’alternative qui s’offre au parti socialiste est plus généralement à la gauche sénégalaise. Elle se pose en ces termes clairs : se réinventer ou disparaître ».Alioune Ndoye estime que la gauche sénégalaise a perdu du terrain parce qu’elle n’a pas su se réinventer dans un monde qui change très vite. C’est aussi parce qu’elle n’a pas pu renouveler ses idées. C’est enfin faute de n’avoir pas su répondre aux attentes des populations », a-t-il affirmé.« Dans un monde qui change, nos valeurs doivent être confrontées aux défis du temps présent. Et puisqu’ il est aussi question d’avenir, celui du socialisme et donc de la gauche, n’est ni dans l’immobilisme ni dans le conservatisme », a souligné le Directeur de l’école du Parti socialiste.D’après Alioune Ndoye, si le Parti socialiste et la gauche veulent exister, ils doivent abandonner les vieux schémas et tirer les leçons du passé. « Notre avenir ne réside pas non plus dans l’imposture qui se contente de s’adapter au discours ambiant ni dans le populisme qui consiste à proposer des recettes simplistes à des problèmes complexes », a affirmé l’ancien ministre de l’Environnement.Par ailleurs, l’ancien ministre de l’Environnement n’a pas manqué de critiquer le régime actuel, qu’il qualifie de « démagogique ».« Elle ne peut pas être une réponse aux inquiétudes et fractures qui s’expriment dans notre pays. Certes, le discours populiste dans un contexte politique extrêmement troublé a indéniablement séduit. Mais souvent plus comme une sanction comme l’adhésion à un projet politique », a-t-il martelé.Toutefois, Alioune Ndoye invite ses camarades de parti de « refuser que l’espace politique soit parasité par le prétendu clivage entre les patriotes et les non patriotes ».Il propose également une alternative démocratique fondée sur une confrontation des projets et le débat d’idée pour faire vivre la démocratie.« Il y a bien une place pour le socialisme et pour la gauche. Entre un socialisme générateur de désordre et le populisme porteur de faux espoirs. Mais entendons-nous, il ne s’agit pas d’être dans une posture d’opposition systématique parce qu’elle stérilise le débat et asphyxie la démocratie. Il s’agit plutôt de proposer une alternative démocratique fondée sur la confrontation des projets et le débat d’idée pour faire vivre la démocratie », a dit secrétaire général de la première coordination du PS.