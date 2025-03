Renvoi d'un Conseiller municipal de Pastef de la mairie de Mbao : Moustapha Sarré met en garde Abdou Karim Sall

Le renvoi de Moustapha Ndiaye, Conseiller municipal de Pastef par le maire de Mbao (banlieue dakaroise) fait sortir le parti au pouvoir de ses gongs. Face à la presse samedi, le porte-parole du gouvernement, Moustapha Sarré parle d'une décision "arbitraire et politiquement motivée". Devant ses camarades, il met en garde le maire Abdou Karim Sall, soulignant que si ce dernier persiste "dans sa mauvaise gouvernance et son acharnement contre les conseillers municipaux de Pastef ", il sera déchu.



Selon M.Sarré, le président de la République Bassirou Diomaye Faye pourrait être contraint, en vertu de la loi, de le démettre de ses fonctions et d’instaurer une délégation spéciale pour assurer l’administration de la commune.