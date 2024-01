Report de l’exploitation Grand Tortue Ahmeyim : un risque sur l’économie Sénégalaise

Le Sénégal et la Mauritanie par les voix de leurs ministres de l’énergie ont annoncé, lors de leur conclave un audit des coûts pétroliers. Dans un grand entretien accordé au quotidien L’Observateur, le professeur Momar Samb, ingénieur géologue marque son scepticisme sur l’exploitation à date échue du puits GTA. Sur le nouveau report de la production, l’enseignant-chercheur est d’avis que cela risque d’être un énième report. Pour lui, quatre facteurs concourent au report d’un début d’exploitation. Ils sont entre autres : les facteurs techniques, les coûts d’opportunité du projet, les coûts environnementaux et les coûts économiques. Le Sénégal et la Mauritanie ont convenu d’un commun accord pour reporter l’exploitation au troisième trimestre de 2024. D’après lui, il y a des zones d’ombre dont les deux Etats ne font pas part. « Les autorités des deux pays ne le disent pas ; C’est évident pour cette année, la production ne peut pas démarrer en 2024 parce qu’il faut faire l’audit des coûts », a confié le professeur Samb. Par ailleurs, Monsieur Samb a avancé l’argument du prix du pétrole sur le marché mondial. Selon lui, le prix du gaz connait, en ce moment, une tendance baissière en Europe et aux Etats-Unis et s’y ajoute que la Chine est en crise. Autre argument soulevé, est la transition énergétique. Celle-ci est en marche et les investissements vont de plus en plus vers les énergies renouvelables.



Audit des coûts pétroliers

Les deux pays la Mauritanie et le Sénégal dans leurs éléments de langage avancent de plus l’idée d’un audit du coût. « Les Etats parlent d’un audit des coûts pétroliers, ce qui va prendre du temps. Quand on parle d’audit, il faut d’abord lancer un appel international avec toute sa procédure avant de choisir un cabinet neutre … ». En considérant, les modalités et procédures de l’audit des coûts pétroliers, il est à croire que l’exploitation du GTA ne sera pas possible en 2024. Ce sont les convictions du professeur, Momar Samb.