Report de la construction de l’Université de Tamba : Les autorités de la région tirent sur Mary Teuw Niane

«Nous considérations cette réaction du ministre Mary Teuw Niane comme étant une provocation. C’est une provocation à l’endroit des populations de Tambacounda. Au lieu de nous apaiser, parce que nous avons la conviction que sur ce registre-là nous avons été discriminés négativement », fustige Mounama Conté, Adjoint au maire de Tamba sur Walf radio.

Pour l’Adjoint au maire « nous ne pouvons pas aujourd’hui, comprendre qu’un ministre puisse faire une sortie pour mettre en priorité l’Université Ahmadou Mactar Mbow de Diamniadio. Donc, cela veut dire que la carte universitaire sera densifiée entre Dakar et Thiès au détriment de reste du pays ».

Poursuivant ces propos, il déclare « l’Université de Tamba a été programmée depuis belle lurette. Je crois que c’est bien avant même l’avènement du président Macky Sall au pouvoir. Le site a été identifié et clôturé. Nous ne pouvons pas comprendre qu’aujourd’hui le ministre de l’enseignement puisse faire une telle sortie. Puissions-nous expliquer que cela procède d’une planification. Cela veut dire quoi on va procéder à l’élargissement et réfection de l’Université Cheikh Anta Diop(UCAD), aux autres universités ».

Avant d’ajouter « au même moment nous, nos enfants sont en train de voir leur avenir hypothéqué. Parce que tout simplement, ils ne peuvent pas se rendre à Dakar ou dans les autres universités à cause la distance ».



Mounama Conté de terminer ainsi ces propos : « nous demandons une rectification par rapport à ce projet du ministre de l’Enseignement supérieur. Et nous interpellons tout le monde, surtout l’ensemble des responsables politiques de la région de Tambacounda. Parce qu’il ne s’agit pas de verser dans la politique politicienne mais, de prendre une revendication. Pour dire à Macky que malheureusement dans la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent(PSE), il y a des régions qui sont discriminées ».