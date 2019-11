Report des élections locales : les députés en plénière ce mardi

Les députés sont convoqués en séance plénière, ce mardi 19 novembre 2019 à 16 H 00. L’ordre du jour porte sur l’examen du Projet de loi n°15/2019 portant report des élections prévues le 1er décembre 2019 et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux.



Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye va défendre ce projet de loi. Pour rappel, les élections devraient initialement se tenir le 1er décembre 2019. Finalement, elles seront programmées « au plus tard le 28 mars 2021 », selon un texte déposé par le gouvernement qui doit être soumis à l’Assemblée nationale ce mardi.