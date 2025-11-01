Réseau social
Report du lancement du Front de Défense de la Liberté de la Presse au 6 novembre



La cérémonie de lancement du Front de Défense de la Liberté de la Presse (FDLP) a été reportée au jeudi 6 novembre, à la Maison de la Presse Babacar Touré.
 
Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, ce report intervient « en raison de la Toussaint et d’une meilleure préparation d’une Assemblée générale constitutive inclusive ».

Le FDLP, porté par les principales organisations professionnelles de la presse, vise à défendre la liberté d’expression, la protection des journalistes et la consolidation d’un environnement médiatique libre et responsable au Sénégal.
 
Samedi 1 Novembre 2025 - 10:37


