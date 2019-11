Report « sine die » des élections municipales : le Forum civil appelle l’Etat à fixer d’ores et déjà une date

Le Forum Civil invite le Gouvernement et les députés à s’employer pour la tenue des élections départementales et municipales au courant de l’année 2020. Son Bureau exécutif qui était en réunion jeudi dernier, demande à l’Etat de fixer dores et déjà une date des dits élections.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le Forum civil informe avoir appris en même temps que les Sénégalais le « projet de loi portant report des élections prévues le 1er décembre 2019 et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux », adopté en conseil des Ministres du 16 octobre 2019 .



Cette décision du Gouvernement qui « s’appuierait sur la proposition de la Commission dite politique du « Dialogue national » d’aller vers le report, prise lors de sa réunion du 16 juillet 2019, appelle quelques interrogations sur la volonté réelle d’organiser les élections, surtout avec la position affichée par une certaine classe politique pour leur couplage avec les prochaines législatives de 2022 et le retard accusé par le Gouvernement d’acter la décision portant report », peut-on lire dans leur note.



Le Bureau exécutif du Forum civil fait part sa préoccupation suite à une telle décision et parle de report « sine die » : « Notre préoccupation est d’autant plus pertinente qu’il s’agit d’un report sine die parce que la proposition de cette Commission, qui justifierait le projet de loi portant report, lie la tenue des élections départementales et municipales à l’audit du fichier électoral et à l’évaluation du processus électoral (de la refonte partielle de 2016 à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2019) ».



Or, informe la même source : « l’audit et l’évaluation envisagés n’ont même pas été lancés, car la Commission politique réelle, qui a besoin de l’aval et de l’accompagnement du Comité de Pilotage, attend toujours les réponses du président Famara Ibrahima SAGNA, dont l’absence de réaction se justifierait par le fait qu’il n’est toujours pas installé ».