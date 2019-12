[Reportage] Des centaines de dakarois manifestent pour dire non à la hausse du prix de l'électricité "imposée" par Macky Sall

Des centaines de Dakarois, jeunes et vieux sont réunis ce vendredi à la Place de la Nation, près du centre-ville de la capitale sénégalaise, pour dire non à la hausse du prix de l'électricité imposée, selon certains, par le président Macky Sall.



Ces manifestants ont répondu à l'appel de la plateforme "ÑOO LANK", qui regroupent plus de 30 organisations de la société civile et partis politiques. A 16h00 (GMT), on peut dénombrer plus de 200 personnes à cette manifestation qui doit se terminer au rond-point de la Rts. D'autres personnes, en provenance de la banlieue rejoignant par petits groupes, ce lieu qui accueille la plupart des rassemblements à Dakar.



"Libérez les otages. Libérez Guy Marius Sagna, Dr Babacar Diop et compagnie", scandent en chœur ces manifestants. " On ne peut pas accepter que Macky Sall nous impose cette hausse non justifiée. Le pouvoir n'a qu'à rembourser les 10% dont il parle", déclare Moussa Sarr, vêtu d'un tee-shirt blanc, à l'effigie de mouvement.



Le rappeur Simon s'étonne de l'emprisonnement de Guy Marius Sagna et compagnie pour avoir simplement manifesté devant le palais, pendant que d'autres membres du parti au pouvoir insultent le chef de l'État. Il estime que tout cela est de l'injustice voulue par le régime en place.



Dr Babacar Diop, l'activiste Guy Marius Sagna ainsi que six (6) autres personnes ont été placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges le mercredi 4 décembre 2019. Ils ont été arrêtés le vendredi 29 novembre 2019 à la suite d’une marche non autorisée devant le Palais.



C'est le mardi 26 novembre que le directeur général de la Société nationale d’électricité (Senelec) du Sénégal, Pape Demba Bitèye, a confirmé l’entrée en vigueur, à compter du 1er décembre, de la hausse du prix de l’électricité (10% en moyenne), évoquant un manque à gagner de 12,191 milliards de FCFA enregistré par ses services depuis le début du dernier trimestre 2019.



La marche qui a commencé à 16h 20 va prendre fin au rond-point de la Rts à 18 heures.