Représentant Assemblée nationale AIBD: Moustapha Niasse recadre le Député Mamadou Lamine Diallo

Mamadou Lamine Diallo a interpellé, ce mardi, le Ministre du Tourisme et des Transports aériens sur le respect du Règlement intérieur et sur ses engagements en ce qui concerne la prise en compte des questions spécifiques qui selon lui n’ont pas été respectés. Évoquant l’article 119, M. Diallo soutient que c’est leur commission aménagement qui doit nommer le représentant de l'Assemblée nationale à l'AIBD.



« Monsieur le Ministre, vous devrez faire des efforts pour respecter les députés, respecter l’Assemblée nationale. Avant de venir en plénière, vous nous aviez promis que vous alliez prendre en charge nos questions spécifiques, mais moi, je n’ai rien vu. Je pense que cela, c’est un manque de respect. Évidemment, c’est votre président de parti (Alliance des Forces de Progrès) qui ne respecte pas les règlements intérieurs. (...à) L'article 119 de l'Assemblée nationale que c'est notre commission qui doit nommer le représentant de l'Assemblée nationale à l'Aibd. Mais vous avez fait ce que vous voulez", déplore Mamadou Lamine Diallo.



Des propos bottés en touche par Moustapha Niasse, qui d’un ton ferme a précisé que cette décision est irrévocable.

« Cette décision est prise, et elle est irrévocable. Et personne ne pourra l’enlever. Tu n’y peux rien. Tu perds ton temps. S’il faut le décider encore, je le déciderais mille fois. Celui qui ne fait pas son travail, on te fout dehors. Parlant de l'article 119, les commissions proposent, et c'est le Président qui décide », a répondu le Président de l’Assemblée Moustapha Niasse.