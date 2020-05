Reprise imminente de plusieurs activités à Lagos

La mesure entre dans le cadre de l'initiative "Register to Open", qui s'applique aux restaurants, aux centres commerciaux, aux cinémas et aux lieux de culte.



Cette mesure fait partie de la prochaine phase d'assouplissement des mesures de verrouillage.



Dans le cadre de ce programme, les locaux seront inspectés par la Commission de sécurité de l'État de Lagos et l'Agence de protection de l'environnement.



Au cours de la première phase, il y a quinze jours, le gouverneur de l'État a annoncé la réouverture des banques et des marchés pendant des heures limitées.



Mais Babajide Sanwo-Olu a souligné qu'il ne pouvait pas fixer de date pour le retour à la normale. Il a également souligné qu'en raison de la taille de l'économie de Lagos, le gouvernement local ne pouvait pas se permettre de maintenir les populations et les entreprises dans un état de confinement permanent.



La capitale économique du Nigeria reste l'épicentre de l'épidémie de coronavirus. L'État de Lagos compte à ce jour plus de 2 500 cas confirmés, sur un total de plus de 5 900 infections.