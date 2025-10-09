Réseau de trafic international: la BRS réalisé une importante saisie de drogue dure et procédé à l'interpellation d'un individu

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a réalisé une importante saisie de drogue dure et procédé à l'interpellation d'un individu dans le cadre d'un démantèlement de réseau de trafic international.



​L'opération, menée ce 7 octobre 2025, a permis l'arrestation d'un jeune homme suspecté d'être un maillon très actif d'un réseau de trafic de MDMA reliant les États-Unis à Dakar. Le suspect opérait principalement entre les quartiers de Cité Keur Gorgui et Sacré-Cœur.



​L'interpellation a eu lieu alors que l'individu s'apprêtait à effectuer une livraison. Au moment de son arrestation, il était en possession de trois (03) sachets contenant chacun cinq (05) grammes de MDMA. La fouille immédiate a également permis la saisie de deux téléphones portables et de sa Carte Nationale d'Identité. ​La perquisition de son appartement a révélé l'ampleur de ses activités illicites, se soldant par une saisie totale de 321 grammes de cristaux de MDMA.



Le stock comprenait notamment, trois (03) sachets de couleur jaune (sous forme de "biscuits"), dont deux entamés, contenant initialement chacun 100g de MDMA, deux (02) autres sachets de couleur verte de 10g, une balance électronique et un rouleau de scotch, des outils typiques du conditionnement de stupéfiants, trente (30) munitions blanches de calibre 9, un lot de divers matériels liés à ses activités.



​Suite à cette opération, le suspect a été placé en garde à vue pour ''détention et trafic international de drogue dure (MDMA)'', et pourrait faire face à des charges supplémentaires pour détention d'armes et munitions.



​Cette intervention réussie de la BRS/OCRTIS de Dakar porte un coup significatif au trafic de stupéfiants dans la capitale sénégalaise et confirme la détermination des forces de l'ordre à lutter contre ces réseaux criminels.



​L’enquête se poursuit afin de démanteler l'intégralité du réseau et identifier d'éventuels complices.