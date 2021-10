Ressources allouées à l'éducation: le Forum Civil prône la transparence

Lors de la tenue de l'atelier de renforcement des capacités des membres des comités territoriaux pour la justice fiscale, le Forum civil de la section de Mbacké a, à travers son coordonnateur, Samba Yalla Koumé, prôné la transparence dans la gestion des ressources allouées à l'éducation.



« L’effectivité du financement de l'éducation au niveau territorial » a été le thème choisi, ce week-end, par le Forum civil de la section de Mbacké et ses partenaires dont la Cosydep, dans le cadre du renforcement des capacités des membres des comités territoriaux pour la justice fiscale. En effet, l'occasion a été saisie par le coordonnateur de ladite structure de la société civile, en l'occurrence Samba Yalla Koumé pour mettre au-devant de la scène la transparence dans la gestion des ressources allouées à l'éducation nationale.



« L’éducation constitue un secteur extrêmement important pour le développement d'un pays, c'est pourquoi nous avons choisi ce thème pour sensibiliser les populations sur la transparence dans la gestion des ressources qui lui sont allouées. Pour cela, les capacités des membres des comités territoriaux ont été renforcées à travers cet atelier », a dit Samba Yalla Koumé.



Dans la même lancée, le coordonnateur du Forum civil de Mbacké a invité les autorités du système éducatif, des établissements scolaires jusqu'à l'autorité centrale en passant par les inspections de l'éducation et de la formation (Ief) et celles académiques, à mériter la confiance des populations dans la gestion desdites ressources. A ce sujet, des comités seront mis en place pour assurer le contrôle et le suivi en matière de justice fiscale au niveau de l'éducation.



Choisi pour exposer sur le thème de l'atelier, l'inspecteur Mamadou Ngom à l'Ief de Mbacké a mis l'accent sur l'organisation et l'augmentation des ressources qui sont allouées à l'éducation nationale. « Beaucoup de ressources sont injectées dans le système éducatif par l'Etat, les bailleurs de fonds, les populations et les municipalités. Cependant, si on pouvait mieux s’organiser, cela impacterait positivement sur le fonctionnement du système éducatif », a plaidé l’inspecteur Ngom.



De son côté, Abdoulaye Ka, membre du Forum civil, a déploré l'anarchie constatée au niveau des inscriptions dans certains établissements scolaires. Selon lui, les autorités compétentes doivent intervenir le plus rapidement possible pour mettre fin à cette injustice.