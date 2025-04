Restauration de la crédibilité du système économique et financier du Sénégal : le chef de l’Etat annonce l’assainissement des finances publiques

Dans le cadre de la nouvelle phase de la gouvernance du pays qui s’annonce, « l’assainissement exemplaire des finances publiques reste vital », selon le président de la République. Il en est de même de la restructuration des systèmes de financement "de notre économie dans leur globalité et leur diversité".

A cet effet, il a demandé ce mercredi en Conseil des ministres, au Premier ministre d’intensifier avec le ministre des Finances et du Budget et le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, les réformes économiques, budgétaires, financières et administratives impératives pour restaurer et améliorer la crédibilité durable du système économique et financier du pays.



Dans cet élan de rénovation et de rupture, il a demandé au Gouvernement de préparer au mieux l’agenda législatif, ainsi que le prochain débat d’orientation budgétaire avec une nouvelle stratégie endogène de pilotage des finances publiques. Sur ce même chapitre, il a rappelé au Gouvernement, l’impératif de bâtir, dans le consensus et la confiance des acteurs, "un nouveau modèle de gouvernance du système économique et financier, de refonder les administrations et de réformer le secteur public sur la base d’une culture systématique de résultat, afin de matérialiser, dans l’efficacité et l’exemplarité, l’ambition collective d’un Sénégal souverain, juste et prospère".



En perspective de la fête du travail, le 1er mai 2025, le Chef de l’Etat a exhorté le Gouvernement et les partenaires sociaux à finaliser le nouveau pacte de stabilité sociale, indispensable pour asseoir, dans les meilleures conditions, l’attractivité du Sénégal, le développement du secteur privé, la relance de l’économie nationale et le déploiement des stratégies et politiques innovantes de promotion de l’emploi. Il a informé le Conseil, qu’il présidera, au cours de ce mois d’avril, l’ouverture de la 4ème Conférence sociale consacrée à la thématique de l’employabilité et de l’emploi des jeunes.