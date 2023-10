Restriction de TikTok au Sénégal : le ministre pose des exigences pour le retour de la plateforme

Le ministre de la Communication, Me Moussa Bocar Thiam, a reçu une délégation de TikTok ce jeudi 5 octobre pour entamer des discussions afin d’aboutir à des propositions concrètes pour un meilleur contrôle de TikTok au Sénégal.



L’application TikTok a été suspendue au Sénégal depuis juillet 2023 en raison de la diffusion présumée de messages « haineux et subversifs » qui menaceraient la stabilité du pays.



« C'est une situation malheureuse parce que le principe, c'est la liberté d'usage de ces plateformes. Nous constatons à travers ces plateformes des personnes malveillantes y véhiculent des faux messages, mais également des propos subversifs des images qui menacent très sérieusement la sécurité et la paix publique. Il y a même des lives », a indiqué le ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique.



Selon Moussa Bocar Thiam, « il y a même des lives dans lesquels nous voyons des personnes incitées des Sénégalais à l'insurrection à commettre des infractions réprimées par la loi. C'est la raison pour laquelle l'Etat du Sénégal a pris la décision de suspendre l'application TikTok au Sénégal ».



Depuis que cette mesure a été prise, le ministre souligne qu’il a eu plusieurs échanges avec les autorités de la société TikTok.



« Nos échanges vont continuer. C'est que d'abord, il faut que la Plateforme puisse garantir des points focaux des points contacts, qui permettent de manière officielle chaque fois qu'il y ait des contenus des faux comptes ou des utilisateurs dont le seul but est de trouble l'ordre public de supprimer qu'on ait un mécanisme efficace qui permettent de supprimer ces comptes ou de mettre fin à ces comptes subversifs », a-t-il soutenu.



Moussa Bocar exige que cette plateforme, qui est une multinationale, puisse avoir une représentation ici au niveau de notre pays. Il a également fait savoir comment cette plateforme développe ces algorithmes et poser la question des données.



Encadrements des plateformes

« Nos millions de données sont partagées à travers la plate-forme qu'on puisse nous garantir que ces données-là sont sauvegardées de manière étanche, que ces données ne soient pas utilisées pour d'autres applications sans l'aval de l'usager ».



D’ailleurs, le ministre souligne que le Sénégal va légiférer et encadrer ses plateformes. « Dès lors que ces plateformes ont des effets sur notre pays, l'Etat du Sénégal prendra toutes ses responsabilités. On mettra en place des canevas qui permettront à l'Etat du Sénégal d'agir sur ces plateformes de sauvegarder la paix publique, nos valeurs et de sauvegarder notre éthique. C'est un point fondamental exigé par le Président Macky Sall. Nous allons étendre pour essayer d'encadrer ces plateformes ».



« Nous avons commencé un travail qui va aboutir à un accord global dans lequel nous aurons tous les mécanismes qui nous permettront que cette application puisse être appliquée de manière sécurisée au Sénégal », a soutenu Me Thiam.



Le ministre indique que la suspension de TikTok reste en vigueur au Sénégal.



« La discussion a commencé et nous verrons si nous arrivons à un accord global écrit et signé engagement de toutes les parties en ce moment-là la restriction pourrait être levée. Pour l’instant, la restriction est maintenue jusqu'au terme de nos discussions par rapport à la plateforme TikTok », a fait savoir Moussa Bocar Thiam.