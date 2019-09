Restriction des lignes téléphoniques: Macky Sall passe à l’acte

Le président sénégalais Macky Sall , qui se plaignait début août contre la cherté de la facture téléphonique de l'administration évaluée entre 25 et 30 milliards de Fcfa par an, au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio, a mis en pratique une des mesures qu’il avait annoncée. Le chef de l’Etat a restreint les factures.Selon quotidien national « Le Soleil », toutes les lignes de téléphone mobile ont été restreintes à l'internet. Une décision qui entre dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques. Les opérateurs de téléphonie ont été saisis et les allocations forfaitaires ont été versées dans les salaires du mois d'août 2019.Depuis dimanche tous les appels sortants ont été suspendus des lignes de téléphone mobile. Toutes les lignes des ayants-droit sont résiliées, ajoute la même source. Les usagers auront le choix, soit de conserver les numéros de ligne, soit changer leurs lignes par de nouveaux abonnements.En plus, les charges des abonnements seront désormais à leurs frais. Des restrictions qui s'étendront au fixe, à l'internet, à l'eau, à l'électricité, aux véhicules et au carburant.